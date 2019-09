Una vera e propria tragedia in casa Roma. Un’altra in generale nel mondo del calcio, dopo la morte pochi giorni fa della piccola Xana ,figlia dell’allenatore spagnolo Luis Enrique.

Oggi è morto il figlio trentenne del brasiliano Marcos Cafu, Danilo, a Barueri, nel centro di San Paolo, a causa di un infarto improvviso, proprio mentre giocava a pallone. Inutile la corsa all’ospedale di con la massima urgenza, all’ospedale Albert Einstein di Alphaville per il maggiore dei tre figli dell’ex terzino. Una corsa contro il tempo.“L’ho visto crescere, non è possibile. Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore, riposa in pace Danilo”, ha scritto su Instagram Francesco Totti.

Il Cordoglio

Il Real Madrid esprime così la sua vicinanza: “Il Real Madrid profondamente rammaricato per la morte di Danilo, figlio della leggenda del Calcio brasiliano Cafu. Il club vuole esprimere le sue condoglianze a Cafu e tutta la sua famiglia e si unisce al suo dolore in questi momenti così difficili”.

La vicinanza arriva anche dal Milan (“ogni rossonero è con te e con la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi”), così come Batistuta (“Sono vicino a Cafu e alla sua famiglia in questo momento difficile. Danilo riposi in pace”) ma anche calciatori fra cui Marco Borriello e Armando Iezzi.

Un durissimo colpo per Cafu che, qualche settimana fa, era stato vittima di tante illazioni riguardo la sua situazione economico/finanziaria inerente la sua società.