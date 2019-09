Empoli-Perugia streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 28/9

VERSO EMPOLI-PERUGIA

Sabato 28 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B Empoli-Perugia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Franco Castellani di Empoli. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato cadetto. La squadra di Bucchi, infatti, ha vinto in trasferta contro il Pisa per 3-2 ed ha vinto anche in casa contro il Cittadella per 1-0. Il Perugia, invece, si avvicina al match contro i toscani dopo aver vinto in casa, superando per 3-1 il Frosinone.

EMPOLI-PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

EMPOLI 4-3-1-2 : Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

PERUGIA 4-3-1-2: Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Kouan; Fernandes; Melchiorri, Falcinelli.

EMPOLI-PERUGIA: STREAMING E DIRETTA TV

Empoli-Perugia in programma sabato 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Franco Castellani di Empoli si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie B in diretta e in esclusiva.