Entella-Frosinone streaming gratis Dazn e diretta tv Serie B, oggi 14 settembre dalle 15

Entella-Frosinone, info diretta tv e streaming gratis Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (4-4-2): Contini; Chiosa, Coppolaro, Pellizzer, Sala; Eramo, Rizzetto, Paolucci, Schenetti; Mancosu, Morra. All.: Boscaglia

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Bardi; Ariaudo, Brighenti, Salvi; Beghetto, Ciano, Gori, Maiello, Paganini; Citro, Trotta. All.: Nesta

Questa la terna arbitrale di Virtus Entella-Frosinone: arbitra il sign. Lorenzo Maggioni della sezione AIA di Lecco, assistenti i sign. Pagliardini – Rossi L., IV uomo il sign. Cudini.



Virtus Entella – Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN



Streaming Entella-Frosinone gratis su DAZN, oggi 14 settembre 2019

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Federico Zanon; inviato a bordocampo ed interviste a cura di… Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dal Comunale di Chiavari con …

La sfida del Comunale di Chiavari sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Virtus Entella-Frosinone su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Virtus Entella-Frosinone in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.



Virtus Entella-Frosinone in diretta su Rai Radio 1

Virtus Entella-Frosinone, gara valevole come 3° giornata di Serie B, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Enzo Melillo in diretta dal Comunale di Chiavari a partire dalle ore 14.55 all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.