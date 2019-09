Estonia-Olanda, qualificazioni Euro 2020, streaming e probabili formazioni

Sesta giornata del gruppo C, per ciò che riguarda le qualificazioni europee. A scendere in campo saranno le Nazionali di Olanda ed Estonia. Gli orange, reduci dall’ esaltante vittoria in rimonta contro la Germania, proveranno, questa sera, a guadagnare un altro po’ di terreno sui diretti avversari tedeschi (secondi a distanza di soli tre punti nel girone). Per farlo, dovranno vedersela con la non irreprensibile Estonia, squadra “materasso” del raggruppamento, che ha già incassato quattro KO in altrettante gare giocate. Il CT Koeman farà affidamento, soprattutto, su un fortino difensivo composto da Van Djik (vero trascinatore della retroguardia), Blind (che, in assenza di De Vrij, è il designato numero uno a sostituirlo) e De Ligt (da cui, sia stampa che tecnico, si attendono un’ importante risposta). Presenti anche l’ atalantino De Roon e il gioiellino del Barça De Jong

Estonia-Olanda, streaming e orario del match:

Il match Estonia-Olanda è previsto per stasera alle 20:45. Purtroppo, la gara non godrà di alcuna copertura televisiva nazionale, e chi volesse seguirla dall’ Italia, dovrà collegarsi ad un sito di streaming online.

Estonia-Olanda, le probabili formazioni:

ESTONIA (4-5-1): Lepmets; Teniste, Pikk, Klavan, Tamm; Mets, Kait, Vassilev, Ojamaa, Zenjov, Sorga. Allenatore: Martin Reim

OLANDA (3-1-4-2) Cillessen; De Ligt, Van Djik, Blind; De Jong; Dumfries, Promes, De Roon, Wajnaldum; Depay, Babel. Allenatore: Ronald Koeaman