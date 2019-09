European Qualifiers, il programma di oggi 5 settembre: Armenia-Italia il clou

European Qualifiers, ecco la prima sosta nazionale dei vari campionati per dar spazio alle nazionali ed infatti da questo pomeriggio riparte la caccia per centrare la Qualificazione all’Europeo Itinerante del 2020. Siamo giunti alla 5.a giornata di Qualificazione e questo turno sarà spalmato in 3 giorni, dunque si giocherà da giovedì 5 settembre a sabato 7 settembre.

European Qualifiers, gruppo J. Apre il programma odierno di questo giovedì 5 settembre proprio la nostra nazionale. Infatti, l’Italia di Roberto Mancini sarà ospite a Yerevan dell’Armenia, si gioca alle ore 18. I padroni di casa hanno 6 punti in classifica, mentre gli azzurri sono a punteggio pieno con 12 punti e con un successo in terra armena ipotecherebbero il pass per Euro 2020. In serata alle ore 20.45 si disputeranno le altre 2 gare del raggruppamento: Finlandia-Grecia e Bosnia-Liechtenstein. Al secondo posto dopo l’Italia c’è a sorpresa la Finlandia con 9 punti, mentre gli avversari dei finlandesi questa sera, la Grecia, ha solo 4 punti. L’altra nazionale ad essere ferma a 4 punti è la Bosnia ed affronterà l’ultima forza del girone, il Liechtenstein che ha 0 punti in classifica.

European Qualifiers, gruppo D. La partita più interessante di questa serata, oltre ad Armenia-Italia, è Irlanda-Svizzera, la gara si giocherà alle ore 20.45 a Dublino. Gli irlandesi sono al comando con 10 punti, mentre gli elvetici hanno 2 gare in meno e sono fermi a 4 punti. Gibilterra-Danimarca è l’altra gara del girone, si giocherà alle ore 20.45, mentre riposa la Georgia. Gibilterra è ultima con 0 punti, mentre la Danimarca è al 2° posto con 5 punti, la Georgia ha soli 3 punti.

European Qualifiers, gruppo F. La partita più importante del girone è senza dubbio Romania-Spagna, in programma a Bucarest alle ore 20.45. I romeni sono terzi con 7 punti a pari punti con la Svezia, mentre gli iberici sono lanciati in testa alla classifica del girone con 12 punti. Le altre 2 gare del girone sono: Norvegia-Malta e Isole Far Oer-Svezia. In queste 2 gare ovviamente restano favorite la Norvegia e la Svezia. In questo gruppo F la 2.a forza del girone è la Svezia con 7 punti, mentre la Norvegia è ferma a 5 punti; il gruppo è chiuso da Malta con 3 punti e le Isole Far Oer con 0 punti.

European Qualifiers, gruppo G. Israele-Macedonia è l’anticipo di questo gruppo (ore 20.45), Slovenia-Polonia ed Austria-Lettonia si giocheranno domani. I padroni di casa di Israle sono al 2° posto con 7 punti a 5 lunghezze dalla capolista Polonia; mentre la Macedonia è penultima con 4 punti ed ha poche speranze di Qualificazione.

European Qualifiers, il programma completo di oggi:

Girone J Armenia-Italia (ore 18);

Girone J Finlandia-Grecia (ore 20.45);

Girone J Bosnia-Liechtenstein (ore 20.45);

Girone D Irlanda-Svizzera (ore 20.45);

Girone D Gibilterra-Danimarca (ore 20.45);

Girone F Romania-Spagna (ore 20.45);

Girone F Norvegia-Malta (ore 20.45);

Girone F Far Oer-Svezia (ore 20.45);

Girone G Israele-Macedonia (ore 20.45).