F1, GP Singapore streaming, diretta e orario della gara

Ci siamo: oggi si corre il GranPremio di Singapore, quindicesima tappa del mondiale di Formula Uno. La gara si prospetta ricca di gloria per il “cavallino rampante” che, grazie all’enfaint-prodige Charles Leclerc, ha conquistato un’altra pole position, nelle qualifiche che si sono corse ieri. Anche Sebastian Vettel, prima guida della “rossa”, ha ottenuto un ottimo risultato: partirà, infatti, dalla seconda fila, in terza posizione. Tra i due ferraristi si è piazzato Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, che ha la certezza (quasi matematica), di aver conquistato il suo sesto titolo iridato. L’inglese, però, sembra aver perso il completo dominio del campionato, insidiato dal giovane belga, che potrebbe, l’anno prossimo, accreditarsi come il principale rivale per la corsa al titolo. Lo scorso anno, fu proprio Lewis Hamilton a trionfare in questa gara, piazzandosi davanti alla RedBull di Max Verstappen. Vedremo se Hamilton riuscirà a bissare il successo anche quest’anno.

GP di Singapore streaming e orario della gara

Il GranPremio di Singapore è in programma, oggi, alle ore 14:10. Sarà possibile seguire la diretta del GranPremio sul canale Sky Sport 1 o sul canale Sky Sport F1. In alternativa, si potrà seguire la gara in streaming anche su NowTv, servizio di erogazione direttamente collegato alla piattaforma Sky.