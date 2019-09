Fantacalcio, Insigne: “In attacco gioco con la coppia Immobile-Dzeko”

Questa sera il suo Napoli affronterà i campioni d’Europa del Liverpool, ma Lorenzo Insigne non sembra assolutamente preoccupato di affrontare i Reds di Klopp. D’altronde, Insigne sa bene come si batte il Liverpool: nella scorsa stagione una sua rete al San Paolo fu decisiva contro il team di Anfield, ma che non servì al passaggio del turno. Il fantasista del Napoli appare dunque tranquillo e consapevole dei propri mezzi, tanto da non pensare al match ma al Fantacalcio. Dispensando consigli agli appassionati calciofili del gioco.

I consigli di Insigne agli appassionati del Fantacalcio

Durante un’intervista rilasciata a Il Mattino, Insigne ha parlato delle sue scelte riguardo il Fantacalcio che sono assolutamente sorprendenti: “Le mie preferenze al Fantacalcio? Dico Immobile e Dzeko. Dico il primo perché è un grande bomber e la butta sempre dentro, a parte il fatto che siamo grandi amici. Dzeko mi piace molto perché aiuta la squadra e sa giocare bene a calcio. Li ho entrambi al Fantacalcio”.

Insigne ha poi dettato anche le preferenze dal punto di vista difensivo, dove ha citato i vari compagni di squadra Koulibaly, Manolas e Maksimovic. Ma ha anche affermato di avere un debole per Chiellini, Bonucci e per il giovane De Ligt. Tutti e tre giocatori della Juventus. Rivale storica dei napoletani.