Fifa 20 Carriera allenatore: i migliori giovani talenti da acquistare

Finalmente come ogni anno è arrivata la tanto attesa uscita di Fifa 20.

In questa edizione però a differenza delle precedenti c’è una novità, la modalità Volta. Un’idea davvero originale e che ha reso il gioco ancora più vario e divertente.

Quindi dopo aver assaggiato la nuova modalità e per chi gioca online aver provato anche Ultimate Team arriva il tanto atteso momento della carriera allenatore.

Sia che tu abbia scelto di partire da una delle migliori squadre del gioco, sia che tu invece prediliga una carriera partendo dal basso, questa guida ti tornerà molto utile dato che racchiude i migliori giovani talenti di Fifa 20, che potrete in un caso affiancare ai campioni che già avete creando enormi plusvalenze e nell’altro lanciare subito titolari in modo da farli crescere molto più velocemente.

Per voi ne abbiamo selezionati cinque per ruolo che comprendono sia giocatori già affermati che sono quindi più difficili da acquistare, sia le “Hidden Gems” ossia quei giocatori giovanissimi e poco conosciuti, ma che regalano crescite incredibili. Delle vere e proprie gemme nascoste in Fifa 20.

I migliori giovani portieri (POR)

Piccola premessa, chiaramente il potenziale non è assicurato, ma è un valore medio, dato che ogni carriera è differente; il giocatore potrà avere quindi una crescita inferiore o superiore a seconda delle prestazioni ottenute.

-G. Donnarumma

-Kepa

-C. Fruchtl

-M. Svilar

-A. Plizzari

I migliori giovani difensori centrali (DC)

-M. de Ligt

-M. Skriniar

-A. Romagnoli

-D. Upamecano

-E. Ampadu

I migliori giovani terzini (TD/TS)

-T. Alexander-Arnold

-D. Calabria

-K. Hoever

-T. Hernandez

-J. Vagnoman

I migliori giovani centrocampisti (CC/CDC)

-H. Aouar

-S. Milinkovic-Savic

-Riqui Puig

-F. Valverde

-S. Tonali

I migliori giovani trequartisti (COC)

-K. Havertz

-Lucas Paquetà

-Kangin Lee

-P. Foden

-Sergio Gomez

Le migliori giovani ali destre (ED/AD)

-Christian Pulisic

-J. Sancho

-Paulinho

-O. Dembele

-F. Chiesa

Le migliori giovani ali sinistre (ES/AS)

-E. Barco

-S. Diop

-L. Bailey

-Vinicius Junior

-R. Sessegon

I migliori giovani attaccanti (AT/ATT)

-M. Rashford

-P. Cutrone

-R. Leao

-C. Kouame

-W. Geubbels