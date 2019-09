Fifa 20: Ecco le valutazioni più alte dei giocatori di Serie A

Si avvicina sempre di più anche quest’anno la tanto attesa uscita del gioco di calcio più famoso al mondo targato EA Sport.

L’uscita ufficiale di Fifa 20 su PS4, Xbox One e Origin (Pc) sarà il 27 Settembre e come ormai da qualche anno c’è la possibilità di scegliere tra tre diverse edizioni, che chiaramente offriranno lo stesso gioco, ma con vantaggi differenti.

La Standard Edition con Hazard in copertina offre un pacchetto oro raro a settimana per tre settimane su Ultimate Team; la possibilità di scegliere un’ICONA in prestito per cinque partite e alcune divise FUT in edizione speciale.

La Champions Edition con Van Dijk in copertina offre l’accesso anticipato al gioco di 3 giorni; un pacchetto oro raro a settimana per dodici settimane su Ultimate Team; la possibilità di scegliere un’ICONA in prestito per cinque partite e alcune divise FUT in edizione speciale.

La Ultimate Edition con Zidane in copertina offre l’accesso anticipato al gioco di 3 giorni; un pacchetto oro raro a settimana per ventiquattro settimane su Ultimate Team; la possibilità di scegliere un’ICONA in prestito per cinque partite e alcune divise FUT in edizione speciale.

Ecco i 10 migliori giocatori su Fifa 20 della Serie A