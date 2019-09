FIFA 20: i 10 calciatori più veloci, dominano Adama Traore e Kylian Mbappe

La velocità dei calciatori nei videogiochi calcistici è sempre stata determinante. Chiunque abbia in squadra giocatori con grande accelerazione e progressione, è sempre un gradino avanti rispetto a un player che non abbia presenti in rosa, interpreti con queste caratteristiche. La EA Sports ha diramato proprio ieri i ratings dei top 100 del prossimo FIFA 20, in uscita il prossimo 27 settembre. Oggi andiamo a scoprire quali sono i giocatori più veloci del gioco di calcio più famoso del mondo. Presenteremo la top 10 e la classifica presenta esclusioni eccellenti rispetto a quelle degli altri anni. Tipo quella di Gareth Bale, uscito addirittura dalla top 10. Altre esclusione eccellente è quella di Raheem Sterling del Manchester City. Sotto la classifica con le relative stats sulla velocità, giocatore per giocatore:

10. LUIS ADVINCULA – media velocità 94 – Accelerazione 94 – Progressione 94

9. KEKUTA MANNEH – media velocità 94 – Accelerazione 95 – Progressione 93

8. DOUGLAS COSTA – media velocità 94 – Accelerazione 95 – Progressione 93

7. SADIO MANE – media velocità 94 – Accelerazione 95 – Progressione 93

6. JURGEN DAMM – media velocità 94 – Accelerazione 93 – Progressione 95

5. PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – media velocità 94 – Accelerazione 93 – Progressione 95

4. LEROY SANE – media velocità 95 – Accelerazione 93 – Progressione 96

3. GELSON MARTINS – media velocità 95 – Accelerazione 95 – Progressione 95

2. KYLIAN MBAPPE – media velocità 96 – Accelerazione 96 – Progressione 96

1. ADAMA TRAORE – media velocità 96 – Accelerazione 97 – Progressione 96

Adama Traore del Wolverhampton è dunque il giocatore più veloce anche quest’anno in FIFA, anche se Kylian Mbappe del PSG resta il calciatore più desiderato in questo FIFA 20, per coloro che amano giocare in velocità e sulle fasce. Altro giocatore rapidissimo su cui puntare è senza dubbio Raheem Sterling, che seppur non presente in classifica, vanta un accelerazione formidabile che arriva a 96 di stats. Decisamente depotenziate le stats atletiche di Bale, che ora ha “solamente” 90 in accelerazione e 91 in progressione.