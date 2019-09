Fifa World Player, vince Messi e Cr7, non si presenta alla Scala

Ieri alla Scala di Milano, s’è tenuto il gran gala della migliore formazione del Fifa World Player, e della premiazione del miglior calciatore del 2019 secondo il più importante organo calcistico Mondiale. Ed il premio, è andato a Leo Messi, il campione del Barcellona, e della Nazionale Argentina, che come sappiamo la scorsa stagione nella gara contro il Liverpool raggiunse i 600 gol in carriera.

E parte subito, spontanea la domanda, del suo acerrimo rivale (in ambito calcistico) Cristiano Ronaldo, dov’era il campione portoghese e della Juventus? ebbene si, non c’era al teatro milanese. Era a Torino, non presentandosi alle premiazioni. Arrabbiato, indispettito? non lo sappiamo, fato sta che Cr7 non è la prima volta, che si comporta, purtroppo come un “bambino” arrabbiato, se non riceve un premio.

Non certo un comportamento da campione di tale importanza, una specie di mancanza di rispetto per gli altri calciatori che competono per i migliori premi. Cr7 era a casa, a cliccare su Instagram, anche perché stasera mancherà nella partita di Brescia che la Juventus affronterà al Rigamonti . Sarri, infatti ha deciso di lasciare a casa Cr7, per tutelarlo da un affaticamento muscolare. Il campionato, infatti entra nel vivo, ed iniziano i tour de force tra serie A e Champions League.