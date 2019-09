Fiorentina-Arsenal Femminile, sfida impossibile per le viola? Primo turno della Champions League Femminile 2019/2020. Alle ore 19 scenderanno in campo la Fiorentina e l’Arsenal. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match di ritorno si giocherà a Londra, il prossimo 26 settembre. A parità di gol segnati conta la regola del gol realizzato in trasferta che vale doppio. La Fiorentina debutterà nella Serie A Women 2019/2020 nel prossimo weekend, domenica 15 settembre nel derby contro il Florentia. L‘Arsenal invece ha già giocato la prima partita ufficiale della stagione 2019/2020, vincendo contro il West Ham per 2-1. La Champions League Femminile si gioca con un tabellone tennistico, niente gironi ed eliminazioni a ogni turno.

Fiorentina-Arsenal Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Arsenal Femminile, info streaming e tv. La partita, con calcio d’inizio alle ore 19, potrà essere seguita sugli schermi di Sky Sport. Le ragazze di Antonio Cincotta all’Artemio Franchi di Firenze contro le inglesi, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). In più c’è la possibilità di seguire la partita tra bianconere e blaugrana con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Per l’occasione l’ingresso allo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà gratuito per tutti.