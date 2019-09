Fiorentina-Juventus streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 14/9

Sabato 14 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata di Serie A Fiorentina-Juventus. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa non hanno cominciato il campionato nel migliore dei modi. Infatti, nonostante l’entusiasmo di inizio stagione, la squadra di Vincenzo Montella ha finora subito due sconfitte nelle prime due giornate della massima serie. In particolare i Viola hanno perso per 4-3 contro il Napoli e per 2-1, in trasferta, contro il Genoa. I bianconeri di Maurizio Sarri, che dovrebbe fare il suo esordio in panchina, invece, hanno raccolto ben sei punti nelle prime due giornate di campionato. La Juventus, infatti, ha sconfitto dapprima il Parma al Tardini, poi il Napoli all’Allianz Stadium. Fiorentina-Juventus si prospetta sicuramente come un match interessante, tra due club rivali pronti a darsi battaglia in campo.

FIORENTINA-JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Montella lancerà Ribery da titolare, lo ha detto in conferenza stampa. Con lui Chiesa e uno tra Vlahovic e Boateng. A centrocampo confermato Castrovilli. Sarri cambia poco o nulla nella sua Juventus. Spazio a De Ligt in difesa, a centrocampo tocca a Rabiot. In attacco confermato il tridente composto da Costa, Ronaldo e Higuain.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA-JUVENTUS: STREAMING E DIRETTA TV

L’appuntamento con la sfida Fiorentina-Juventus è fissato per sabato alle ore 15: l’incontro, come tutti quelli in programma in questa fascia oraria, sarà trasmesso in esclusiva da Sky. Per seguirlo sarà necessario sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.