FIORENTINA-SAMPDORIA FORMAZIONI: INVERTIRE LA ROTTA PER RITORNARE GRANDI – Vederle entrambe in fondo alla classifica, visti gli obbiettivi stagionali, è veramente un dato molto strano viste le ambizioni europee. Sampdoria e Fiorentina hanno bisogno di risollevarsi per dare importanza ad una stagione che in questo momento sta regalando più delusioni che altro. Da una parte la Viola che si è fatta rimontare dall’Atalanta all’ultimo minuto (dallo 0-2 al 2-2) e che ha bisogno di ritrovare quella vittoria casalinga che a Firenze manca addirittura dal 2019; dall’altra c’è la Sampdoria che ha vinto contro il Torino di Walter Mazzarri ma che ha bisogno di un filo positivo a livello di risultati per stare un po’ più tranquilla. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Fiorentina-Sampdoria.

FIORENTINA-SAMPDORIA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBE GLI ALLENATORI

Per i padroni di casa, classico 3-5-2 con Chiesa e Ribery in fase offensiva. Chiavi della difesa a Milenkovic, Pezzella e Cáceres; centrocampo imbottito con Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert. La Sampdoria sceglie di schierare il suo 3-4-1-2 con Caprari alle spalle di Quagliarella e Rigoni. Linea da quattro a centrocampo con Depaoli, Linetty, Ekdal e Murru. Retroguardia affidata a Bereszynski, Murillo e Colley.

FIORENTINA-SAMPDORIA FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni.