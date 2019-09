Fiorentina-Sampdoria streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 25/9

VERSO FIORENTINA-SAMPDORIA



Mercoledì 25 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A Fiorentina-Sampdoria. Le due compagini si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due pareggi nelle ultime due giornate del campionato italiano. La squadra di Vincenzo Montella, infatti, ha pareggiato in casa per 0-0 contro la Juventus ed ha pareggiato anche in trasferta contro l’Atalanta per 2-2. La Sampdoria, invece, ha conquistato tre punti nelle ultime due giornate. I blucerchiati, infatti, hanno perso al San Paolo contro il Napoli per 2-0 ed hanno vinto in casa contro il Torino per 1-0.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery

Sampdoria (3-4-1-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella

Fiorentina-Sampdoria in programma mercoledì 25 settembre alle ore 21:00 si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmetterà il match in diretta e in esclusiva. L’offerta della Tv online si si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi.