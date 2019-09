Foggia-Agropoli, satanelli in campo per il riscatto. 2.a giornata del Girone H del campionato di Serie D 2019/2020. Alle ore 15 scenderanno in campo il Foggia e l’Agropoli. I satanelli pugliesi hanno avuto una settimana agitata dopo la sconfitta all’esordio contro il Fasano e le dimissioni dell’allenatore Amantino Mancini. L’ex Venezia, Roma, Inter e Milan ha lasciato il club rossonero per divergenze insanabili con la nuova società. Sulla panchina foggiana è arrivato Ninni Corda, che prima dell’addio di Mancini occupava il ruolo di direttore generale della società. L‘Agropoli invece ha avuto un debutto vincente in campionato, vincendo per 2-1 nel derby campano contro il Sorrento. Il Foggia, dopo un’estate a dir poco agitata, cerca di pensare solo al campo e a dare le prime gioie ai propri tifosi.

Foggia-Agropoli, le probabili formazioni. Questi i possibili schieramenti titolari che vedremo dalle ore 15 allo stadio Pino Zaccheria, FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Salines, Salvi, Cadili; Loschiavo, Campagna, Gemmi, Gentile, Di Jenno; Iadaresta, Russo. All.: Corda. AGROPOLI (4-4-2): Sanchez; Guida, Numerato, Bonfini, Siciliano; Sgambati, Danpha, Camará, Acunzo; Agate, Orefice. All.: Ferazzoli.

Foggia-Agropoli, come seguire il match in tv e streaming

Foggia-Agropoli, info tv e streaming. Dal match di oggi sarà possibile seguire l’avventura del Foggia in Serie D su Eleven Sports. E’ possibile alla piattaforma che opera su internet al prezzo di 4,99 euro mensili oppure sottoscrivere un ticket stagionale per 54,99 euro. A dirigere la gara sarà Maurizio Barbiero della sezione AIA di Campobasso coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Vittorio Consonni di Treviglio. Calcio d’inizio in programma alle ore 15, così come altre partite del Girone H di Serie D: Nardò-Fasano, Altamura-Gelbison, Bitonto-Gladiator, Brindisi-Nocerina, Val d’Agri-Gravina e Casarano-Taranto. Nel prossimo turno di campionato il Foggia sarà di scena sul campo della Nocerina, mentre l‘Agropoli ospiterà l’Altamura. La 4.a giornata di campionato del Girone H di Serie D si giocherà nel weekend del 14-15 settembre.