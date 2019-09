Foggia-Vastogirardi streaming e diretta Tv Coppa Italia Serie D: dove vedere il match del 25/9

VERSO FOGGIA-VASTOGIRARDI

Mercoledì 25 settmbre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per la Coppa Italia di Serie D tra Foggia-Vastogirardi. Le due compagini si sfideranno allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. I padroni di casa, impegnati nel girone H di Serie D, si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio in campionato. I pugliesi, infatti, hanno vinto in trasferta per 2-0 contro la Nocerina ed hanno pareggiato in casa contro il Gravina per 3-3. Il Vastogirardi, invece, impegnato nel girone F di Serie D, è reduce da ben due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. Infatti, i molisani hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro l’Avezzano ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Pineto.

I tagliandi possono essere acquistati direttamente al botteghino dello stadio (orari 10:00-13.00 e 17:00-20:00), oppure presso tutti i punti vendita Vivaticket Italia autorizzati di Foggia e provincia e online.

FOGGIA-VASTOGIRARDI: STREAMING E DIRETTA TV

Foggia-Vastogirardi, match valido per la Coppa Italia di Serie D non dovrebbe essere garantito da alcuna emittente e non si segnala nemmeno, al momento, una diretta streaming video per la gara dei rossoneri. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dei due club.