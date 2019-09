L’Albania di Edy Reja affronterà domani sera la Francia campione del mondo in questa quinta giornata di qualificazioni a Euro 2020, nel Gruppo H. In testa con 9 punti troviamo ben tre squadre, ovvero la Francia, la Turchia e l’Islanda. L’Albania insegue a quota 6 punti. Sarà una partita difficilissima per la selezione albanese, che però potrà sperare data l’importante assenza nella Francia di Kylian Mbappe. Il talento del PSG si è infortunato in questo inizio di Ligue 1 e non sarà della partita. Nonostante ciò, alla selezioni dei Deschamps non mancano i talenti su cui puntare. Dunque il match si profila agguerrito. Al momento, la Francia ha vinto tre delle quattro partite finora disputate, perdendo solamente con la Turchia per 2-0 a Istanbul. L’Albania invece ha vinto due partite contro le modeste compagini di Moldavia e Andorra, cedendo due match a Turchia e Islanda. Per la Francia l’impegno sembra agevole ma l’Albania vuole rimanere in corsa per la qualificazione, ancora più che possibile dati i soli tre punti di distacco. Calcio d’inizio sabato 7 settembre, ore 20:45.

Francia-Albania, diretta tv e streaming, dove vedere qualificazioni Euro 2020, 7 settembre

Il match di Qualificazioni a Euro 2020, Francia-Albania, in programma sabato 7 settembre alle ore 20:45, non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva italiana. Consigliamo di seguire la diretta live nei rispettivi profili Facebook o siti ufficiali di entrambe le squadre. Nemmeno per la diretta streaming c’è copertura, ma qualora ci fossero degli aggiornamenti, ve li comunicheremo su questa pagina.