Frosinone-Cosenza streaming e diretta tv, dove vederla sabato 28 settembre ore 15

Partita decisiva per la permanenza sulla panchina del Frosinone per il tecnico Alessandro Nesta. Non è decollata l’avventura del tecnico romano sulla panchina del Frosinone che in cinque giornate ha collezionato solamente quattro punti, con una vittoria solamente all’attivo. Troppo poco per una squadra che teoricamente dovrebbe lottare per la promozione in Serie A. L’ultima sconfitta è stata la più cocente per Nesta: infatti, il suo Frosinone ha perso contro il Perugia per 3-1 al Curi. I grifoni sono stati allenati dall’ex Lazio proprio nella passata stagione, con risultati altalenanti. Ora, il prossimo incontro sarà contro il Cosenza di Pero Braglia, in chiara difficoltà in questo inizio di stagione. Il Cosenza ha perso praticamente tutte le partite, eccezion fatta dei match con Livorno e Crotone. Caratterizzati da pareggi striminziti. Un match decisivo per la sorte di entrambi gli allenatori. Calcio d’inizio ore 15:00, sabato 28 settembre.

Frosinone-Cosenza streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 28 settembre ore 15

Il match valido per la sesta giornata di Serie B, Frosinone-Cosenza, in programma sabato 28 settembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie BKT. Sarà possibile seguire il match avendo in dotazione smart tv, PC, smartphone, tablet e console per videogiochi. Buon divertimento!