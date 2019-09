Frosinone-Venezia: diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Serie B, 20 settembre

Non ancora ingranato come si deve il Frosinone di Alessandro Nesta in queste prime tre giornate di Serie B. Il tecnico romano ex Perugia ha vinto solamente una partita fino ad adesso, perdendone due. L’ultima contro la capolista Entella per 1-0 in trasferta. L’unica vittoria per il suo Frosinone è arrivata contro l’Ascoli alla seconda giornata, grazie alle reti Dionisi e Paganini. Troppo poco per una squadra che vorrebbe ambire al ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Il clima dunque per Nesta si fa già rovente, nonostante l’ottima partenza in Coppa Italia dove il Frosinone ha battuto Carrarese e Monopoli con risultati rotondi, dove l’estro di Ciano, Paganini e Trotta si è fatto sentire. Nesta si affiderà loro in questa quarta giornata di Serie B per battere il Venezia. Anche i veneti hanno un percorso in queste prime tre giornate di Serie B pressoché identico al Frosinone: due sconfitte e una vittoria alla seconda giornata contro il Trapani per 1-0, con l’unica rete firmata finora dai lagunari grazie a Bocalon. In Coppa Italia, la squadra di Dionisi è stata eliminata dal Parma, con sconfitta a Tardini per 3-1. Dunque Frosinone-Venezia presenta due squadre in cerca di riscatto dopo un avvio difficile di stagione. Non sono ammessi errori. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 20 settembre.

Frosinone-Venezia, diretta tv e streaming, dove vedere Serie B, 20 settembre ore 21

Il match valido per la quarta giornata di Serie B 2019/20, Frosinone-Venezia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sul canale Rai Sport, a partire dalle ore 20:45. Sarà possibile vedere il match in streaming direttamente su smartphone, tablet, pc o smart tv sempre attraverso la piattaforma DAZN. Buon divertimento!