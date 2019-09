Galatasaray-Psg streaming e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 1/9

VERSO GALATASARAY-PSG

Martedì 1 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno della fase a gironi della Champions League Galatasaray-Psg. Le due compagini si sfideranno alla Türk Telekom Arena di Istanbul, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. I padroni di casa si avvicinano all’appuntamento europeo dopo aver pareggiato, in trasferta, contro il Malatyaspor per 1-1 nella Super Lig turca. Inoltre, il Galatasaray ha pareggiato anche nell’ultima partita disputata in Champions, contro il Club Brugge, per 0-0. Il Psg, invece, si avvicina al match di Istanbul reduce da un filotto positivo: 9 punti nelle ultime tre sfide di Ligue 1. I parigini, infatti, hanno vinto contro Lione, Reims e Bordeaux. Ottimo risultato anche nell’ultima gara europea: il Psg si è imposto per 3-0 al Parco dei Principi contro il Real Madrid, con doppietta dell’argentino Angel Di Maria.

GALATASARAY-PSG: LE PROBABILI FORMAZIONI

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera, Nagatomo, Nekadio, Marcao, Mariano, Nzonzi, Babel, Lemina, Belhanda, Fegouli, Falcao.

PSG (4-3-3): Navas – Meunier, T. Silva, Diallo, Bernat – Verratti, Marquinhos, Gueye – Icardi, Di Maria, Mbappè.

GALATASARAY-PSG: STREAMING E DIRETTA TV

La gara sarà visibile in tv mercoledì 18 settembre alle ore 21 su Sky Sport. Su pc, smartphone e smart tv gli abbonati potranno usufruire dello streaming tramite l’app Sky Go.