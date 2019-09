GENOA-ATALANTA FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole riscattare la sconfitta in casa (allo stadio Ennio Tardini di Parma) contro il Torino di Walter Mazzarri: match nella quale i nerazzurri hanno sottolineato non solo il grande lavoro in fase offensiva ma anche i problemi sulla retroguardia (5 goal in due match sono troppi per essere ignorati). Dall’altra parte ci sono i liguri che vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva, nella quale Andreazzoli ha dato alla squadra un buon gioco. Si prospetta una partita apertissima sotto tutti i punti di vista. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Genoa-Atalanta.

GENOA-ATALANTA FORMAZIONI: LE PROBABILE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Per i padroni di casa spazio al classico 3-5-2 con Pinamonti e Kouamé a comporre l’attacco; sulle fasce ci saranno Barreca e Ghiglione. Chiavi della difesa affidate a Romero, Zapata e Criscito nel trio di difesa. A centrocampo ci saranno Radovanovic, Lerager e Schone.

GENOA-ATALANTA FORMAZIONI: LE PROBABILE SCELTE DI GIAN PIERO GASPERINI

L’Atalanta schiererà in campo un 3-4-1-2 offensivo con il trio Gomez-Ilicic-Zapata titolare al 100%. Hateboer e Gosens sulle fasce insieme alla mediana formata da Freuler e De Roon. Sulla retroguardia Kjaer potrebbe esordire dal primo minuto insieme a Toloi e Palomino.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.