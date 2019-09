Genoa-Atalanta, i Convocati di Gasperini

GENOA-ATALANTA: GRANDE ATTESA PER IL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Genoa di Andreazzoli. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista, nella quale entrambe le squadre vogliono conquistare i tre punti. Soprattutto per i nerazzurri che vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro il Torino di Walter Mazzarri, dove non è bastata la doppietta di Duvan Zapata. Le motivazioni a Bergamo sono altissime, soprattutto dopo i sorteggi di UEFA Champions League: Manchester City, Shaktar e Dinamo Zagabria (girone abbastanza alla portata, ma per scrivere la storia serve lavorare alla grande, ma con i piedi ben piantati per terra). In termini tecnico tattici, il mister di Grugliasco ha esplicitamente detto che bisognerà migliorare in difesa per evitare eventuali sbandate: cinque goal in due partite sono troppi per essere ignorati. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo i convocati in vista di Genoa-Atalanta.

GENOA-ATALANTA: I CONVOCATI DI GIAN PIERO GASPERINI

99 BARROW Musa

15 DE ROON Marten

19 DJIMSITI Berat

11 FREULER Remo

95 GOLLINI PIerluigi

10 GOMEZ Alejandro

8 GOSENS Robin

33 HATEBOER Hans

41 IBANEZ Roger

18 MALINOVSKYI Ruslan

5 MASIELLO Andrea

9 MURIEL Luis

2 TOLOI Rafael

13 ARANA Guilherme

6 PALOMINO José

88 PASALIC Mario

31 ROSSI Francesco

72 ILICIC Josip

57 SPORTIELLO Marco

4 KJAER Simon

91 ZAPATA Duvan