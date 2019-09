GENOA-ATALANTA: L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Genoa di Andreazzoli. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista nella quale entrambe le squadre vorranno conquistare i tre punti per fare un passo importante in classifica. Soprattutto per i nerazzurri che vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro il Torino di Walter Mazzarri (3-2 dove non basta la doppietta di Duvan Zapata). Con la partita contro i rossoblù, da contare anche che il 18 c’è l’esordio in UEFA Champions League, e di conseguenza potrebbe capitare un turnover molto interessante. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare la situazione.

GENOA-ATALANTA: LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA DI GASPERINI

NAZIONALI E PROMESSE – Con la pausa per le Nazionali, l’Atalanta ha visto molti giocatori impegnati in questo contesto e ovviamente molte pedine sono state impiegate: dal tanto utilizzato Josip Ilicic ai colombiani Muriel e Zapata fino ad arrivare a Malinovskyi e Pasalic (su tutti). Il numero 72 atalantino ha giocato tanto tra campionato e nazionali, quindi c’è il bisogno di riposare anche in vista della partita di UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria. Ruslan e Mario hanno un minutaggio inferiore rispetto agli altri e potrebbero essere inseriti fin dal primo minuto: in particolar modo in attacco dove Papu verrà messo più avanti con dietro lo stesso Malinovskyi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in vista di Genoa-Atalanta.