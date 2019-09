GENOA-ATALANTA: VERSO IL MATCH DI MARASSI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica (alle 12:30) contro il Genoa a Marassi. Una partita nella quale i nerazzurri vorranno riscattare la sconfitta contro il Torino di Walter Mazzarri: un 3-2 nella quale non è bastata la doppietta del colombiano Duvan Zapata. E’ assolutamente necessario raggiungere quota 6 punti per risollevarsi anche in classifica, contando che il 18 ci sarà il debutto ufficiale in UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria: avversario che la Dea ha affrontato nel lontano 1990 in Coppa Uefa. Tanto entusiasmo, ma ora come ora conta solo il match contro i liguri rossoblù: ex squadra del mister grugliaschese. In termini tecnici, molto probabilmente mancherà una pedina molto importante a Genova. Ecco tutti i dettagli.

GENOA-ATALANTA: LA SITUAZIONE DI RAFAEL TOLOI – Brutte notizie al rientro a Zingonia dopo due giorni di riposo: il difensore brasiliano Rafael Toloi ha avuto un fastidio al flessore. Una tegola per la Dea visto che il numero 2 atalantino era appena rientrato da un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Kjaer come suo sostituto in Genoa-Atalanta. Staremo a vedere.