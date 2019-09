Georgia-Italia femminile, azzurre di nuovo in campo. 2.a giornata delle Qualificazioni Europei Femminili. Martedì 3 settembre, alle ore 14.15, scenderanno in campo la Georgia e l’Italia del c.t. Milena Bertolini. Le azzurre, dopo la sofferta vittoria in Israele, devono affrontare ancora una gara in trasferta. Il Gruppo B delle Qualificazioni Europei è formato da altre 6 squadre: oltre all’Italia e alla Georgia ci sono Danimarca, Bosnia, Israele e Malta. La prima classificata va direttamente agli Europei, che si svolgeranno in Inghilterra nel 2021, la seconda invece dovrà passare per gli spareggi. Le azzurre dunque ricominciano la loro attività agonistica dopo il positivo Mondiale giocato in Francia. Anche il campionato di Serie A Femminile è pronto a ricominciare, nel weekend del 14-15 settembre. Da lì partirà la caccia alla Juventus campione d’Italia.

Georgia-Italia femminile, come seguire il match in tv e streaming

Georgia-Italia Femminile, info tv e streaming. Come avvenuto nel match contro Israele la partita, in programma alle ore 14.15, dovrebbe essere trasmessa in chiaro da Raisport. Per quanto riguarda lo streaming c’è la possibilità di seguire le azzurre sul sito ufficiale della Rai, ovvero Raiplay.it. In modo assolutamente gratuito. Le due nazionali si sono affrontate anche in occasione delle Qualificazioni Europei 2017. In quel caso ci furono due netti successi delle azzurre: 6-1 in casa e 7-0 in trasferta. Come detto nella prima giornata del Gruppo B l’Italia ha vinto per 3-2 in Israele. Pesante sconfitte per la Georgia: 1-7 con la Bosnia. Oltre a Georgia-Italia Femminile nella giornata di martedì 3 settembre si giocano anche Israele-Danimarca e Bosnia-Malta.