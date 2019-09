Grumentum-Taranto. Quest’oggi alle ore 15 è in programma la 4.a giornata del campionato di Serie D, girone H, infatti è in programma allo stadio comunale ‘Cupolo’ di Villa D’Agri (provincia di Potenza) il match che metterà di fronte i padroni di casa del Grumentum Val d’Agri guidati da Antonio Finamore e il Taranto di Nicola Ragno. Questo match è stato vietato ai tifosi jonici in merito alle indicazioni dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I padroni di casa dopo 3 giornate di campionato hanno raccolto 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) e nel turno precedente è arrivata la sconfitta per 2-1 in trasferta sul terreno del ‘Monterisi’ contro il Cerignola; gli ospiti dopo 3 turni hanno 6 punti in classifica (2 vittorie ed 1 sconfitta) e nel turno scorso è arrivato il netto successo casalingo contro il Nardò per 4-0, incontro disputato tra le mura amiche dello ‘Iacovone’. In preparazione al match odierno, Nicola Ragno sta recuperando alcune pedine importanti come Allegrini e Betti che saranno a disposizione per questa trasferta, inoltre il tecnico originario di Molfetta potrà contare nuovamente su Genchi che contro i leccesi era costretto ai box dopo l’espulsione rimediata alla 2.a giornata contro il Casarano. Proprio Genchi in conferenza stampa ha spiegato il suo stato d’animo per la squalifica del turno precedente: “Inizialmente è stata dura accettare la squalifica, principalmente per il primo tempo dove la squadra ha sofferto e volevo dargli una mano. Però per fortuna i miei compagni sono stati bravi a sbloccare il risultato ma se non lo fai subito, poi diventa dura. Domenica contro il Grumentum ci aspetta un altro match duro contro una squadra che vuole costruire la propria salvezza in casa” (tuttocalciopuglia.com). Grumentum-Taranto sarà arbitrata dal signor Edoardo Gianquinto della sezione di Parma, coadiuvato da Domenico Russo di Torre Annunziata e Alessandro Marchese di Napoli.

Grumentum-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Grumentum-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 4.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa dal canale 85 ma ciò sarà possibile per i soli residenti delle province di Brindisi, Taranto e Lecce. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine delle due squadre oppure per quanto concerne lo streaming il link di riferimento è www.canale85.it.