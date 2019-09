Hellas Verona-Milan: Probabili formazioni

La pausa delle nazionali è finalmente giunta al termine, con un’Italia a cui basterà vincere la prossima partita contro la Grecia per qualificarsi anticipatamente agli europei.

La Serie A si appresta quindi a ricominciare, i giocatori entrano sempre più in forma e il livello qualitativo delle prestazioni cresce.

L’Hellas Verona arriva sicuro dei propri mezzi a questa partita, dopo i 4 punti conquistati nelle prime due giornate.

Il Milan invece, deve ancora inserire molti dei suoi nuovi acquisti, compreso Rebic che durante la pausa non ha potuto conoscere Giampaolo e i suoi nuovi schemi per giocare le partite di qualificazione al campionato europeo.

Ecco le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

HELLAS VERONA(3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kambulla, Gunter; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino All. Juric

Panchina: Radunovic, Bocchetti, Empereur, Adjapong, Vitale, Amrabat, Pessina, Dawidowicz, Tupta, Salcedo, Pazzini, Stepinski

Ballottaggio: nessuno

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Badu (da valutare), Crescenzi (da valutare), Di Carmine (10 giorni), Bessa (30 giorni),

Diffidati: nessuno

Altri: Berardi, Wesley, Danzi, Di Gaudio, Jocic

MILAN(4-3-2-1) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paqueta; Suso, Castillejo; Piatek All. Giampaolo

Panchina: A. Donnarumma, Reina, Duarte, Gabbia, Conti, Hernandez, Calhanoglu, Krunic, Borini, Bonaventura, Rebic, Leao

Ballottaggio: nessuno

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara (50 giorni), Reina (da valutare), Biglia (da valutare),

Diffidati: nessuno

Altri: nessuno