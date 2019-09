Icardi al Psg, è fatta! I dettagli dell’ operazione

Mauro Icardi è vicinissimo al Psg. L’ attaccante argentino, nel mirino di Roma e, soprattutto, Juventus, quest’ estate, ha finito per accettare la corte dei parigini, e dovrebbe atterrare in Francia oggi pomeriggio intorno alle 17:00.

Il presidente Al Khelaifi ha trovato l’ intesa col club meneghino sulla base del prestito secco senza quindi che vi siano incluse opzioni per il riscatto.

Il bomber nerazzurro, due volte capocannoniere della nostra Serie A, lascia l’ Inter dopo averne vestito I panni di capitano per almeno quattro stagioni. Un amore, quello per I colori nerazzurri, che non pare comunque essere stato scalfito dagli attriti avuti gli scorsi anni con I tifosi nè dalle difficoltà palesate dalla squadra nel raggiungere risultati importanti.

Alcune dichiarazioni fuori luogo della moglie agente Wanda Nara, unite al polso fermo della società, che non ha voluto accondiscendere le sue richieste, hanno fatto sí che si arrivasse alla situazione maturata oggi.

Mauro Icardi, classe 1993, è considerato conunque uno dei migliori attaccanti in circolazione e, dovesse prenderlo, il Psg farebve sicuramente un affare. Non sono stati svelati I dettagli del contratto, che comunque dovrebbe risultare sontuoso.

Icardi trova finalmente la via d’ uscita dall’ Inter, dopo una situazione logoratasi con l’ andare del tempo.

Vedremo se in Francia farà bene come ha fatto qui in Italia. La sua nuova avventura sta per iniziare.