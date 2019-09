Il potere della Juventus, travolge Sarri

Fanno discutere le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri, nel pre partita di Fiorentina-Juventus di domani pomeriggio all’Artemio Franchi. Sui social, si sta scatenando una bufera, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli, che non apprezzano l’incoerenza dell’ex allenatore azzurro, che oggi, ha rinnegato, tutto ciò che pensava a Napoli, e che in un modo o nell’altro l’aveva reso quasi un simbolo per i tifosi partenopei, che sognarono uno Scudetto con l’attuale tecnico dei bianconeri.

Sarri quando era a Napoli, non aveva peli sulla lingua, se doveva dire qualcosa che non andava; se la sua squadra non aveva rigori; se c’erano dei dubbi sulle partite o sul calendario del campionato che magari favoriva una squadra o un’altra.

“Vedendo il calendario, la Juve ha gare abbastanza abbordabili, a parte che per la Juve lo sono tutte. E’ stato un errore mastodontico della Lega, si potevano creare situazioni per giocare in contemporanea. Pero si siano verificate in buona fede, ma un minimo di dubbio sulle capacità di chi organizza mi viene”.

Famose anche le parole scambiate con Vialli, dopo un Juventus-Napoli, quando l’ex attaccante juventino, evidenziò una migliore forma fisica dei bianconeri e Sarri rispose con un ironico “Sai la fisicità non si compra, ci sarebbero delle pasticche, ma penso non siano legali”.

Oppure durante una conferenza stampa, denunciò la mancanza di un rigore al Napoli, che “non aveva una maglia a righe”.

Ora, è cambiato. Il potere e la forza della Juventus l’ha coinvolto, dicendo: “Non ho mai pensato che le vittorie della Juve fossero figlie di aiuti, ma che era la squadra più forte”. Senza dubbio, ma sarebbe stato molto più coerente evidenziarlo anche a Napoli, senza lamentarsi.