Infortunati 4^ giornata serie A: Juventus senza Douglas Costa, Candreva rischia il derby

Con l’anticipo tra Genoa e Cagliari, riparte stasera la Serie A. Siamo ormai giunti alla quarta giornata e, come di consueto, andiamo a vedere quali siano gli infortunati di questa 4^ giornata di campionato, a beneficio di tutti i “fantaallenatori”.

ATALANTA

Unico dubbio di formazione per Gasperini è dato dall’assenza di Muriel, ancora in fase di recupero dalla lesione al ginocchio rimediata la scorsa settimana.

BOLOGNA

Unico assente, Danilo che dovrebbe recuperare da un risentimento muscolare a inizio ottobre

BRESCIA

Ancora assenzer pesanti per Corini che, contro l’Udinese, farà a meno di Torregrossa e Ndoj. Sono in forse Martella e Magnani, col primo che potrebbe anche farcela a recuperare.

CAGLIARI

Quattro giocatori fermi ai box in casa Cagliari: Nainggolan è out per le prossime tre partite. Cragno (intervento alla spalla) rientra a gennaio. Faragò (rientro ad ottobre e Pavoletti (aprile), completano la lista.

FIORENTINA

Sulla via del recupero sia Pezzella che Benassi, entrambi infortuatisi prima del match con la Juve, e la cui presenza contro l’Atalanta resta in dubbio

GENOA

Assente Sturaro (infortunio tendine rotuleo), ritorna a fine ottobre



INTER

Uscito malconcio dalla gara di Champions, Antonio Candreva rischia di saltare il derby per un problema alla schiena.

JUVENTUS

Diverse assenze “pesanti”, fra cui spiccano quelle di Chiellini e Douglas Costa. Mancano anche De Sciglio (che dovrebbe recuperare a breve) e Pjaca (rientro per fine settembre)

LAZIO

In dubbio Luiz Felipe, già costretto a stare fuori nel match contro la Spal

LECCE

Lo faso e Meccariello rientrano per fine settembre dai rispettivi infortuni. Da valutare, nel match contro il Napoli, la presenza di Imbula e Dell’Orco

MILAN

Sempre out Caldara, il quale, però, vede la possibilità di ricominciare ad allenarsi col gruppo

NAPOLI

Restano da valutare le condizioni di Hysaj in vista del match contro il Lecce. Più probabile, il rientro nel prossimo fine settimana.

PARMA

Ancora da valutare le condizioni di Kucka, Grassi e Scozzarella, tutti alle prese con affaticamenti muscolari, e che potrebbero costringere D’Aversa a scelte obbligate in mezzo al campo.



ROMA

Under e Perotti rientrano per fine ottobre, così come Zappacosta (rientro previsto per fine settembre). Si ferma anche Smalling, la cui convocazione resta in dubbio per la sfida al Bologna.

SAMPDORIA

Maroni ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. Possibile il recupero per il turno infrasettimanale

SASSUOLO

Rogerio è stato operato al ginocchio e starà fuori sino a fine ottobre.

SPAL

Sempre out Fares (lesione al legamento crociato). Rientrerà a fine febbraio.

TORINO

Fuori Ansaldi (che starà fermo fino a fine ottobre), resta in dubbio Parigini.

UDINESE

Fuori il solo Ter Avest per la sfida al Brescia, recupera invece Troost Ekong

VERONA

Ancora indisponibili Badu, alle prese con il problema ai polmoni, il cui rientro è previsto per gennaio, Bocchetti (rientro previsto per fine ottobre) Crescenzi (dovrebbe saltare le prosssime due) e Bessa (lesione agli adduttori, rientro previsto per metà ottobre).