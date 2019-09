Inghilterra-Bulgaria. Alle ore 18 nel tempio di ‘Wembley’ l’Inghilterra di Gareth Southgate ospita la Bulgaria di Krasimir Balăkov per la 5.a giornata del Gruppo A delle Qualificazioni ad Euro 2020, fanno parte di questo raggruppamento anche Repubblica Ceca, Kosovo e Montenegro. Nel pomeriggio, alle ore 15, si affronteranno Kosovo-Repubblica Ceca, mentre il Montenegro osserverà il proprio turno di riposo. Al comando di questo Gruppo A ci sono Inghilterra e Repubblica Ceca con 6 punti, insegue il Kosovo con 5 punti in 3.a posizione, mentre chiudono il gruppo Montenegro e Bulgaria con solo 2 punti all’attivo. La nazionale dei 3 leoni ha disputato 2 gare finora in quanto nel mese di giugno non ha disputato le partite di Qualificazione ad Euro 2020 essendo impegnata in Nations League, ed ha ottenuto 2 vittorie contro Repubblica Ceca 5-0 e Montenegro 1-5 in trasferta; i bulgari, invece, sono partiti male raccimolando solo 2 punti (2 pareggi e 2 sconfitte) in 4 incontri finora disputati. L’Inghilterra è reduce dalla Nations League in cui si è classificata al 3° posto vincendo la finalina contro la Svizzera, mentre la Bulgaria è reduce dalle sconfitte contro Kosovo 2-3 e Repubblica Ceca 2-1. Inghilterra-Bulgaria sarà diretta dalla quaterna italiana capitanata dall’arbitro Marco Guida, coaudiuvato da Matteo Passeri e Giorgio Peretti, il quarto uomo sarà Michael Fabbri.

Inghilterra-Bulgaria, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il c.t Soutghate si affiderà al consueto 4-3-3 con Pickford tra i pali; i terzini saranno Walker e Rose con Keane e Maguire al centro della difesa; nel trio di centrocampo spazio a Barkley, Rice ed Henderson; mentre nel tridente offensivo giocheranno Sterling, Kane e Rashford. QUI BULGARIA- Il c.t Balăkov risponderà con un coperto 4-4-1-1 con Mihaylov in porta; la linea difensiva sarà formata da Popov, Dimitrov, Bozhikov e Nedyalkov; a centrocampo spazio a Minchev, Malinov, Sarmov e Nedelev; Isa agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Popov.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Keane, Maguire, Rose; Barkley, Rice, Henderson; Sterling, Kane, Rashford. C.T: Soutghate.

Bulgaria (4-4-1-1): Mihaylov; Popov, Dimitrov, Bozhikov, Nedyalkov; Minchev, Malinov, Sarmov, Nedelev; Isa; Popov. C.T: Balăkov.

Inghilterra-Bulgaria, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Bulgaria, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Inghilterra-Bulgaria, i precedenti. Il bilancio degli incontri è 10 gare con 6 vittori degli inglesi e 4 pareggi, nessun successo bulgaro. L’ultimo precedente in terra inglese risale al 9 ottobre del 2010 e la nazionale dei 3 leoni s’impose con un perentorio 4-0.