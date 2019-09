Inter, due obiettivi di mercato per il 2020: I nomi

Inter promossa a pieni voti sul mercato. I nerazzurri hanno messo a segno diversi colpi, per una campagna acquisti principesca.

Dopo l’ approdo di Conte in panchona, e quello dei vari Lukaku e Barella a rinforzare la rosa, l’ Inter non vuole fermarsi, e continua a pensare al mercato anche in vista del prossimo anno.

Due, secondo la Gazzetta dello Sport, I nomi segnati sul taccuino di Marotta: Federico Chiesa e Filip

Kostic.



Il primo, grande talento del calcio italiano, potrebbe essere oggetto di nuove contese con la Juve. Sempre nel corso di un’ intervista alla Gazzetta, Commisso ha ribatito che, trattenere il ragazzo, ha costituito una prova di forza dei suoi. In realtá, la permanenza di Chiesa a Firenze resta non poco in dubbio, soprattutto se la Fiorentina non dovesse accedere all’ Europa.

40 milioni, offerta ventilata dalla rosea , potrebbe non bastare, ma I contatti col ragazzo (che preferisce la Juve) ci sono da tempo, e chissà che, un ribaltone nelle gerarchie a fine anno, non possa persuadere il ragazzo a trasferirsi a Milano.

Filip Kostic, esterno sinistro dell’ Eintracht é un altro di quei nomi che piace in casa nerazzurra. Rivelazione della scorsa Europa League, Kostic è stato cercato con insistenza in estate.

Per ora la posizione dei tedeschi è chiara: il ragazzo non si muove. Ma per il prossimo anno, le cose potrebbero cambiare.