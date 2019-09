Inter-Slavia Praga: diretta tv e streaming, dove vedere Champions League 17 settembre, ore 18:55

Esordio in Champions League non proprio positivo per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri saranno impegnati martedì 17 settembre contro lo Slavia Praga, primo nel campionato della Repubblica Ceca con 23 punti davanti al Plzen. I cechi dunque si presentano in grande forma a San Siro, ma con due indisponibili, ovvero Hora e Hromada. L’Inter deve sciogliere il nodo Lukaku e de Vrij: il belga è una pedina fondamentale per l’attacco di Conte così come per tutta la squadra nerazzurra, ma i problemi alla schiena potrebbero pregiudicare la sua presenza domani. La sua uscita dal campo nel match contro l’Udinese sta mettendo in ansia tutti i tifosi e dirigenza nerazzurra. Per quanto concerne de Vrij, l’olandese è ancora alle prese con dei fastidiosi problemi muscolari e quasi sicuramente non sarà presente contro i cechi. Nelle prossime ore ne sapremo di più riguardo i due calciatori. In attacco troveranno spazio Lautaro Martinez e forse Alexis Sanchez, ancora a zero presenze con i nerazzurri. In difesa invece non è ancora chiara la situazione, ma l’Inter spera vivamente di schierare il trio difensivo Godin-de Vrij-Skriniar. Calcio d’inizio martedì 17 settembre, ore 18:55. Sotto le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Sanchez.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda.

Inter-Slavia Praga, diretta tv e streaming, dove vedere Champions League 17 settembre, 18:55

Il match valido per la prima giornata di Champions League, Inter-Slavia Praga, in programma martedì alle ore 18:55 sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in esclusiva canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal suo smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Il match sarà visibile pure attraverso la nuova tv streaming di Sky, NOW TV. Buon divertimento!