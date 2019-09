Inter-Slavia Praga streaming gratis e diretta tv Uefa Youth League, dove vedere il match oggi 17 settembre

Inter-Slavia Praga Youth League, esordio europeo per i baby nerazzurri. La squadra del mister Armando Madonna è reduce dalla rocambolesca vittoria nella prima giornata del campionato primavera contro il Pescara di Legrottaglie. Dopo essere andati in doppio svantaggio per le reti di Borrelli e Pavone, i nerazzurri hanno ribaltato il match con le marcature di Oristanio, Schirò e l’autogol di Paolilli nei minuti finali. Ora inizia il cammino europeo dove l’obiettivo minimo è qualificarsi agli ottavi di finale. I campioni in carica della massima competizione europea giovanile sono i ragazzi del Porto che hanno sconfitto il Chelsea in finale. Il match Inter-Slavia Praga, valevole per la prima giornata del girone F della Uefa Youth League 2019/20, si gioca alle ore 14.00 nello stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. L’arbitro designato per la sfida sarà il signor Birsan della federazione rumena.

Dove vedere Inter-Slavia Praga Youth League, diretta tv e streaming

Il match Inter-Slavia Praga Youth League sarà trasmesso in esclusiva in differita tv su 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. La telecronaca è affidata a Raffaele Pappadà ed è possibile seguire l’incontro anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Il canale trasmetterà in diretta alle ore 14.00 anche il match Napoli-Liverpool.