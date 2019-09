Inter,Conte:”Vogliamo essere una squadra rognosa per tutti”

Antonio Conte ha parlato in conferenza dopo il successo dell’Inter casalongo per 1-0 contro l’Udinese. Le parole del tecnico nerazzurro:

“Noi quest anno stiamo mettendo le basi, ma comunque vogliamo essere già una squadra rognosa per tutti”. “Dovevamo essere più cinici. Leggo troppe fesserie, dobbiamo pensare solo a noi. Ci siamo meritati queste tre vittorie, nessuno c’ha regalato niente. Noi dobbiamo soffrire e oggi sono contento delle risposte.

Bilancio di queste tre partite?”Il bicchiere può essere anche mezzo vuoto. Dovevamo vincere queste tre partite con meno fatica, se abbiamo propositi grandi come dicono”.

Inter,Sensi:” Noi pensiamo partita per partita”

Lukaku? “Lo voglio ringraziare per aver giocato. Ha dato tutto quello che aveva ma ha avuto questo problema alla schiena nel riscaldamento e per questo non è stato brillante, adesso pensiamo alla partita di martedí“.

Conte punzecchia i giornalisti : “Conosco il, ci state alzando perché poi ci volete dare la mazzata”.Match di martedi?”Ho già la testa che mi frulla perché sto già pensando allo Slavia Praga. Però dai, bene così: tre vittorie e vincere ti dà fiducia,ed entusiasmo. Ti fa capire che sei sulla strada giusta. I nostri tifosi devono essereperché i nostri giocatori hanno dato il 200%. Abbiamo fatto trema rimaniamo con i piedi perperché ripeto: noi dobbiamo fare grandi cose maaltre devono fare dei