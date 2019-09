Inter,Sensi:” Noi pensiamo partita per partita”

Stefano Sensi match winner che ha deciso la sfida tra Inter e Udinese ha parlato ai microfoni di Inter TV. Le sue parole:

Il goal?:” Sono contento per il goal è un emozione unica, soprattutto davanti ai nostri tifosi, è stato un movimento che ci ha chiesto il mister di cui abbiamo lavorato in settimana, son contento per la squadra perché non era facile , l’Udinese è una squadra tosta , abbiamo creato tanto e sicuramente dobbiamo essere più cattivi sotto porta per chiudere la partita. Noi pensiamo partita per partita, questa sera festeggiamo questa vittoria però già da domani dobbiamo resettare la testa perché dobbiamo lavorare per una grande partita ( l’esordo casalingo in Champions League martedì alle 18:55 contro la Slavia Praga), il lavoro della settimana paga e dobbiamo rimanere attenti,concentrati e guardare avanti per i nostri obiettivi. Sono molto contento per l’affetto che mi stanno dimostrando i tifosi interisti. Il paragone con Iniesta? E’ uno stimolo in più per me però devo ancora migliorare tanto e grazie alla squadra,all’allenatore spero di riuscirci, ci devo provare e spero di andare avanti così. Ciclo di ferro? La difficoltà aumenta perché abbiamo un mese tosto , noi dobbiamo stare concentrati, le energie mentali sono più importanti di quelle fisiche perché ti permettono di essere lucido e da domani iniziamo a lavorare per l’esordio in Champions, sarà un esordio davanti al nostro pubblico e dobbiamo fare bene”