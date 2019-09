Italia-Lussemburgo (Streaming e diretta Tv Qualificazioni Europei Under 21): dove vedere il match del 10/9

Martedì 10 settembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 Italia-Lussemburgo. Le due compagini si sfideranno allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Dopo la bella e rotonda vittoria in amichevole contro la Moldavia, per la nuova Italia Under 21 di Paolo Nicolato è tempo di fare sul serio. Gli azzurrini guidati dal ct che ha raccolto l’eredità di Gigi Di Biagio sono pronti all’esordio nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma tra Ungheria e Slovenia dal 13 al 30 giugno 2021. Una sfida sulla carta alla portata della Nazionale che dovrà cercare di partire con il piede giusto nel cammino verso la competizione continentale, dopo il flop di pochi mesi fa davanti al pubblico di casa.

ITALIA-LUSSEMBURGO: LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI

C’è grande attesa per vedere Zaniolo e compagni in campo dopo il test amichevole contro la Moldavia. Possibile spazio al 4-3-3 con Sottil, Kean e Pinamonti sul fronte offensivo.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Marchizza, Bastoni, Ranieri; Tonali, Locatelli, Zaniolo; Sottil, Kean, Pinamonti.

ITALIA-LUSSEMBURGO: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Italia-Lussemburgo sarà trasmessa in tv in chiaro sulla Rai, come accade sempre per tutte le partite delle nostre rappresentative. Diretta sul canale Rai2 (in HD sul 502) a partire dalle 18, con la possibilità di seguire anche il match di qualificazione a Euro 2021 in streaming grazie alla piattaforma Rai Play utilizzabile su computer, tablet e dispositivi portatili.