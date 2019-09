Italia-Moldavia. Alle ore 18.30 allo stadio Massimino di Catania l’Italia Under 21 del neo tecnico Paolo Nicolato, subentrato al posto di Gigi Di Biagio dopo il disastroso Europeo casalingo, riceve la Moldavia di Serghei Cleșcenco, il match è amichevole e sarà un banco di prova importante per gli azzurrini in vista del primo impegno ufficiale del nuovo corso, ovvero la gara di martedì prossimo a Castel di Sangro contro il Lussemburgo, in palio le Qualificazioni all’ Europeo Under 21 del 2021 che si terrà in Ungheria e Slovenia. Sarà il primo impegno della nuova Under 21 dopo l’Europeo che si è giocato quest’estate in Italia e San Marino, infatti l’ultimo match degli azzurrini risale alla vittoria dell’Italia 3-1 contro il Belgio. La Moldavia, invece, ha già iniziato il suo percorso di Qualificazione subendo una pesante sconfitta contro la Bosnia, il risultato è di 4-0 in favore dei bosniaci; la nazionale moldava ospiterà il Galles nel prossimo match di Qualificazione in programma martedì pomeriggio. I moldavi non dovrebbero creare alcun problema alla compagine azzurra, tant’è che mister Nicolato in questo match potrà provare gli uomini in vista degli impegni più importanti.

Italia-Moldavia, la probabile formazione azzurra. Il c.t Nicolato dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Plizzari e Carnesecchi candidati al ruolo di portiere; i terzini saranno Adjapong e Tripaldelli con Marchizza e Bastoni al centro della difesa; nel trio di centrocampo giocheranno Tonali, Zaniolo (in cerca di riscatto dopo quanto accaduto all’ Europeo Under 21 insieme a Kean) e Locatelli; il tridente offensivo sarà formato da Kean e Sottil ai lati, mentre la punta centrale sarà Pinamonti, passato al Genoa e che al Mondiale Under 20 proprio con Nicolato ha fatto molto bene.

Italia (4-3-3): Plizzari (Carnesecchi); Adjapong, Marchizza, Bastoni, Tripaldelli; Tonali, Zaniolo, Locatelli; Kean, Pinamonti, Sottil. C.T Nicolato.

Italia-Moldavia, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Monza, info diretta tv e streaming. L’ amichevole tra l’Under 21 azzurra di Nicolato e la Moldavia, calcio d’inizio ore 18.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalle reti Rai, in particolare quest’incontro verrà trasmesso da Rai 2. Invece, per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.