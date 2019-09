Juve Stabia-Ascoli streaming e diretta Tv Serie B: dove vedere il match del 21/9

Sabato 21 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B tra Juve Stabia-Ascoli. Le due compagini si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in casa delle Vespe. La squadra di mister Fabio Caserta è reduce dal pareggio a reti bianche maturato in trasferta contro il quotato Perugia. Si tratta del primo punto conquistato dai gialloblé in campionato, dopo le sconfitte nei turni precedenti contro Empoli e Pisa. L’Ascoli, invece, viene dalla convincente vittoria contro il Livorno per 2-0. Gli uomini di Paolo Zanetti hanno vinto anche all’esordio, sempre in casa, contro il Trapani, mentre hanno perso in trasferta contro il Frosinone.

JUVE STABIA-ASCOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Juve Stabia (4-3-3) : Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest Germoni, Addae, Calo, Di Gennaro, Canotto Cissè, Elia. All. Caserta

Ascoli (4-4-2): Lanni, Gerbo, Valentini, Ferigra, Pucino, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Ninkovic, Ardemagni, Scamacca. All. Zanetti

Juve Stabia-Ascoli, in programma sabato pomeriggio alle 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie B in diretta e in esclusiva.