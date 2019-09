Juventus-Bayer Leverkusen streaming gratis e diretta tv Uefa Youth League, dove vedere il match 1 ottobre

Juventus-Bayer Leverkusen Uefa Youth League, i baby bianconeri a caccia della seconda vittoria. I ragazzi di Lamberto Zauli sono reduci dal 4-0 inflitto in trasferta ai coetanei dell’Atletico Madrid con le reti di Fagioli, Ahamada e la doppietta di Moreno. I bianconeri comandano la classifica del proprio raggruppamento della massima competizione europea giovanile con tre punti davanti proprio ai tedeschi che hanno pareggiato 2-2 in casa contro la Lokomotiv Mosca nel primo turno. Il match Juventus-Bayer Leverkusen, valevole per la seconda giornata del girone D della Uefa Youth League 2019/20, si gioca martedì 1 ottobre alle ore 14.00 nello stadio Moccagatta di Alessandria. L’arbitro designato per la sfida è l’albanese Enea Jorgji, coadiuvato dai connazionali Nuri Rapaj e Arber Zalla. L’obiettivo minimo dei bianconeri è la qualificazione agli ottavi di finale.

Dove vedere Juventus-Bayer Leverkusen, diretta tv e streaming

Il match Juventus-Bayer Leverkusen sarà trasmesso Uefa Youth League sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. La telecronaca è affidata a Fabrizio Ferrero ed è possibile seguire l’incontro anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Il canale trasmetterà in differita alle ore 16.00 anche il match Atalanta-Shaktar Donetsk.