Juventus, nel mirino tre giocatori in scadenza di contratto

Juventus non paga sul mercato, e pronta a mettere a segno tre nuovi colpi. Questa l’ indiscrezione rilasciata da TuttoJuve, che rimarca come la società sia sempre vigile sulle occasioni a parametro zero.

In particolar modo, il siro cita tre profili del Manchester United, che andranno in scadenza il prossimo giugno. Stiamo parlando di: David De Gea, Nemanja Matic e Bertrand Bailly.

Tutti e tre già in orbita Juve nelle passate stagioni, stiamo parlando, per ció che riguarda I primi due, di due veri e propri top-player nei rispettivi ruoli di competenza.

Giudicato tra I migliori tre estremi difensori al mondo, De gea era stato già contattato dalla Juve, prima che si decidesse di virare su Szceszny. Proprio la presenza del polacco, rende difficile pensare ad un investimento pesante per la porta ma, qualora la società ritenesse opportuno sostituire il polacco, potrebbe fare un pensierino sullo spagnolo.

Anche Matic è da tempo nella lista dei desideri bianconera, giacchè Allegri lo avrebbe voluto per la propria mediana nel 2016. Ora I tempi potrebbero essere maturi, sempre secondo la fonte, per vederlo sbarcare a Torino.

Bailly è il nome che forse stuzzica meno le fantasie dei tifosi. Ha giocato poco nelle ultime stagioni, e la sua candidatura è ancora tutta da valutare.

Voci di un mercato sempre in movimento che, per ora, devono ancora trovare conferme.