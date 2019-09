Juventus Under 23-Robur Siena streaming e orario della partita, oggi, 1 settembre

Seconda giornata del campionato di Serie C, con la Juventus Under 23 che sfida la Robur Siena, una delle formazioni favorite nel girone A.

Juventus Under 23-Robur Siena: presentazione del match

Non è partita con il piede giusto la squadra di mister Fabio Pecchia che, all’ esordio in campionato, ha incassato un brutto Ko nel derby piemontese contro il Novara. Nonostante le prospertive di crescita auspicate a inizio stagione, la “squadra B” della Juventus ha dimostrato di dover lavorare ancora tanto se vorrà raggiungere I vertici.

Giovani come Coccolo e Muratore rappresentano lo zoccolo duro della squadra, mentre ha salutato De Fabro, passato al Klimarnoc, squadra inglese allenata da Alessio.

L’ impegno non sará dei più agevoli, contro una Robur Siena che è tra le principali candidate per la promozione finale. La squadra di Dal Canto (ex tecnico della primavera juventina) ha incassato un ko contro l’ Olbia alla prima giornata, ma ha tutte le carte in regola per risollevarsi immediatamente e puntare alla promozione in B, puntando su uomini d’ esperienza come Bentivoglio e Guberti.

Juventus under 23-Robur Siena streaming e orario del match



La gara tra Juventus Under 23 e Robur Siena è prevista per oggi alle ore 15:00, e sarà visibile, per tutti gli abbonati, sulla piattaforma ElevenSports. Costo dell’ abbonamento: 50 milioni.