Juventus-Verona: Probabili formazioni Serie A

Juventus-Verona sarà l’anticipo della quarta giornata di Serie A.

A questa partitala Juventus si presenta con 7 punti nelle prime tre giornate frutto di due vittorie e un pareggio a reti bianche contro la Fiorentina, partita che ha regalato veramente poche emozioni.

Il Verona è reduce da un ottimo inizio di campionato, e nonostante la sconfitta rimediata contro il Milan in casa l’ultima giornata, i ragazzi di Juric sono usciti dal campo a testa alta, grazie all’ottima prestazione offerta, in modo particolare in fase difensiva chiudendo parecchi spazi.

La Juventus ad ogni modo avrà sicuramente un’ottima occasione tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di tornare alla vittoria.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Verona sabato 21 Settembre

JUVENTUS(4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Emre Can, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Demiral, Rugani, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Mandzukic, Higuain

Ballottaggio: De Ligt – Demiral 55% – 45%, Emre Can – Matuidi 60% – 40%, Buffon – Szczesny 60% – 40%,

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pjaca (30 giorni), Perin (40 giorni), Chiellini (6 mesi), De Sciglio (15 giorni), Douglas Costa (30 giorni),

Diffidati: nessuno

VERONA(3-4-2-1): Silvestre; Gunter, Kumbulla, Rrahmani; Lazovic, Veloso, Amrabat, Faraoni; Verre, Zaccagni; Carmine All. Juric

A disposizione: Berardi, Radunovic, Dawidowicz, Empereur, Adjapong, Vitale, Henderson, Danzi, Pessina, Pessina, Salcedo, Tutino, Pazzini

Ballottaggio: Tutino – Di Carmine 80% – 20%, Verre – Henderson 70% – ,

Squalificati: Stepinski (1)

Indisponibili: Bocchetti (da valutare), Badu (da valutare), Crescenzi (da valutare), Bessa (20 giorni),

Diffidati: nessuno