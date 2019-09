Juventus-Verona streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 21/9

Sabato 21 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Verona. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri. La squadra di mister Maurizio Sarri viene dal pareggio a reti bianche contro la Fiorentina al Franchi, nelle precedenti due partite, invece, ha conquistato ben sei punti, vincendo contro Parma e Napoli. Il neopromosso Verona, invece, si avvicina al match di Torino in seguito alla sconfitta subita al Bentegodi contro il Milan. Nelle prime due sfide del campionato di Serie A gli uomini di Juric hanno raccolto quattro punti, frutto del pareggio contro il Bologna e la vittoria contro il Lecce.

JUVENTUS-VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Can, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore, Sarri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore, Juric.

JUVENTUS-VERONA: STREAMING E DIRETTA TV

La gara dell’Allianz Stadium Juventus-Verona di sabato 21 settembre ore 18 sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.