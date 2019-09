Kalinic a un passo dalla Roma! Schick ai saluti…

Nikola Kalinic è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. L’ attaccante croato, ex di Fiorentina e Milan, è atteso oggi alle 20:20 nella Capitale, dove atterrerà con un volo proveniente da Madrid. tutto fatto con l’ Atletico per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore dovrebbe invece percepire 2,5 milioni per i prossimi tre anni. Un’ operazione che fa felice PPaulo Fonseca, alla ricerca disperata di un vice Dzeko che potesse garantire gol e prestazioni in caso di assenza del bosniaco. Il croato, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha fatto bene soprattutto con la maglia della Fiorentina, arrivando ad essere un punto fermo della squadra di Paulo Sosa. Gli è andata peggio al Milan che, dopo averlo preso su indicazione di Montella, non ha potuto apprezzarne le stesse doti realizzative.

In uscita dai giallorossi c’ è Patrick Schick, attaccante ex Sampdoria, finito ai margini del progetto giallorosso. Sul calciatore ceco ci sarebbe forte l’ interesse del Lipsia che avrebbe già trovato un’ intesa coi giallorossi sulla base di un prestito biennale oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. L’ attaccante, mai realmente integratosi nella Capitale, proverà a ripartire da una squadra che può comunque offrirgli un importante palcoscenico europeo.