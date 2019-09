Karapetyan accusa Bonucci: “Vergognoso quello che hai fatto”

Dopo la vittoria della Nazionale Italiana a Yerevan, in Armenia, in queste ore, è il messaggio Instagram di Aleksandre Karapetyan che sta tenendo banco social, tv e giornali.

L’attaccante armeno, autore del gol del vantaggio dei padroni di casa, è stato espulso dopo un contrasto con il difensore della Juventus, ieri capitano dell’Italia. Durante il salto, si nota l’evidente simulazione di Bonucci, che sembra sia stato colpito da un pugno, invece è stato un semplice contatto che ha ingannato l’arbitro, portando al cartellino rosso dell’attaccante. Anche i telecronisti italiani, ieri, considerarono eccessiva la punizione per Karapetyan. Stamattina il centravanti, ha pubblicato una storia, diretto al centrale difensivo, scritto in inglese che diceva “Rispetto profondamente quello che hai raggiunto in carriera, ma quello che hai fatto è vergognoso”. Parole di un certo peso, senza dubbio, che per la promozione del fair play tanto decantato in tutto il mondo sembra non aver risalto.

Ora, dopo “Mertens a Firenze”, c’è anche “Bonucci a Yerevan”, che come era prevedibile è stato accusato di comportamento poco sportivo dai tifosi non juventini e dagli amanti della Nazionale.

Come combattere le simulazioni? non lo sappiamo. Fatto sta, che chi ci resta male è il calciatore che poi viene punito, per un fallo non commesso.