La denuncia di Ancelotti: “Indignato per gli spogliatoi del San Paolo”

“Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori . Come hanno potuto Regione, Comune e Commissari disattendere gli impegni presi? Vedo un disprezzo e non un attaccamento alla squadra della sua società. Sono costernato.”

Sono le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, che denuncia le condizioni dello spogliatoi dello stadio San Paolo, che a quanto pare non sarebbero pronti per la gara di sabato a Fuorigrotta con la Sampdoria.

E’ in atto una lotta politica tra il Napoli, Borriello assessore allo sport, Regione e commissari, che si stanno accusando a vicenda per questa situazione che non fa bene né al Napoli ma soprattutto alla città partenopea.

Eppure il Napoli aveva proprio fatto la richiesta alla Figc di giocare le prime due giornate di campionato fuori casa, per poter poi ottenere la completa disposizione del San Paolo.