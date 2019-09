La torre Llorente nello scacchiere di Re Carlo Ancelotti

C’è anche il suo zampino nelle ultime due importanti vittorie del Napoli.

Cappellino, sciarpa al collo e un’invidiabile abbronzatura nel giorno del suo arrivo all’aeroporto, nelle ultime ore di un mercato che ha visto i partenopei tra le compagini più attive nel rinforzare una rosa già di suo molto convincente.

La querelle Icardi a tenere banco per settimane e l’arrivo dell’esperto centravanti spagnolo che ha inizialmente lasciato in molti tifosi la sensazione che potesse trattarsi di un ripiego alla mancata chiusura con l’ormai ex capitano dell’Inter.

Eppure di Fernando Llorente si è dimenticato troppo in fretta il contributo cruciale offerto nei momenti più delicati della passata stagione tra le file del Tottenham. Non tanto in fase realizzativa (8 reti in 33 gare giocate tra le varie competizioni), quanto nella capacità di “spaccare” schemi e difese avversarie entrando a gara in corso. Fondamentali le sue sportellate, oltre al gol del decisivo 4 a 3 a Manchester nel ritorno dei quarti di finale di Champions contro il City e le giocate sporche che hanno permesso a Lucas di ribaltare con una tripletta partita e sogni dell’Ajax ad Amsterdam in semifinale.



Assist al debutto al San Paolo per il 2 a 0 che ha chiuso il match di Serie A con la Sampdoria e zampata decisiva a suggellare la prima di Champions contro i campioni in carica del Liverpool.

Llorente rischia di essere l’arma in più da sfoderare a gara in corso per rompere gli equilibri e regalare punti e gioie al Napoli e ai suoi tifosi.

Ancelotti lo sa bene e si coccola la sua torre, inserita in un parco attaccanti di livello europeo che Re Carlo ha già dimostrato di saper gestire nella sua vincente carriera da allenatore.

La classe di Insigne, il genio di Mertens, la duttilità di Callejon, il talento del gioiellino Lozano. Aspettando Milik…