Lazio-Roma. Alle ore 18 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma va in scena il derby della Capitale numero 173, scenderanno in campo la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma dell’esordiente Paulo Fonseca in una stracittadina, il match è l’antipasto domenicale della 2.a giornata di Serie A, infatti tutte le restanti 7 gare si giocheranno alle ore 20.45. Le due squadre arrivano da momenti completamente diversi, i biancocelesti sono sostanzialmente gli stessi uomini della scorsa stagione; mentre i giallorossi hanno cambiato molto a partire dal proprio condottiero e dopo tanti anni non vederemo più in un derby sia Totti, che ha lasciato la Roma quest’estate dal punto di vista dirigenziale, sia De Rossi, passato agli argentini del Boca Juniors. La Lazio è partita bene in questo campionato, infatti all’esordio ha espugnato il difficilissimo campo di ‘Marassi’ vincendo in trasferta per 0-3 contro la Sampdoria di Di Francesco grazie alla doppietta di Ciro Immobile ed al gol di Correa; la Roma, invece, è partita con un pareggio contro il Genoa di Aurelio Andreazzoli 3-3 e questo risultato ha scaturito il malcontento dei tifosi che all’uscita dal campo ha fischiato la propria squadra. Lazio-Roma sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata coaudiuvato da Carbone e Bindoni, mentre il quarto uomo sarà Rocchi di Firenze.

Lazio-Roma, le probabili formazioni. QUI LAZIO- Simone Inzaghi per questo derby opterà per il consueto 3-5-2 con Strakosha tra i pali; i tre difensori saranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu; sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic, mentre i tre di centrocampo saranno Milinkovic, Parolo e Luis Alberto; davanti riconfermati Correa ed Immobile. QUI ROMA- Il mister dei giallorossi Fonseca per questo primo derby è intenzionato a scegliere il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta; i terzini saranno Zappacosta e Kolarov con Mancini e Fazio al centro; in mediana Cristante e Pellegrini; alle spalle dell’unica punta Dzeko ci saranno Under, Zaniolo e Florenzi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. All. Fonseca.

Lazio-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Lazio-Roma, info diretta tv e streaming.Questo derby della Capitale, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Il derby sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Lazio-Roma, i precedenti. Il bilancio dei 173 precedenti in gare ufficiali sorride ai giallorossi con 65 vittorie, 61 pareggi e 46 vittorie dei biancocelesti. Sono 150 i precedenti in Serie A con 54 vittorie della Roma, 58 pareggi e 38 vittorie della Lazio; mentre i precedenti giocati in casa della Lazio in Serie A sono 74 con 24 vittorie della Lazio, 26 pareggi e 25 vittorie della Roma.